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Происшествия8 июня 2021 17:01

В Чебоксарах 14-летний мальчик пошел купаться с друзьями и утонул

Чтобы найти его тело, понадобилось несколько часов
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Днем 7 июня в Чебоксарах на Волге в районе улицы Афанасьева вместе с друзьями купался 14-летний мальчик. В один из моментов он захлебнулся и утонул. Чтобы найти его тело, спасателям понадобилось несколько часов. По факту гибели подростка проводится доследственная проверка.

- Помимо всего прочего, будут приняты меры по установлению обстоятельств, в результате которых произошла указанная трагедия, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение – возбуждать по данному факту уголовное дело или не возбуждать.