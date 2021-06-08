В Чебоксарах 14-летний мальчик пошел купаться с друзьями и утонул

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Днем 7 июня в Чебоксарах на Волге в районе улицы Афанасьева вместе с друзьями купался 14-летний мальчик. В один из моментов он захлебнулся и утонул. Чтобы найти его тело, спасателям понадобилось несколько часов. По факту гибели подростка проводится доследственная проверка.

- Помимо всего прочего, будут приняты меры по установлению обстоятельств, в результате которых произошла указанная трагедия, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение – возбуждать по данному факту уголовное дело или не возбуждать.