В Татарстане на реке Зай мужчина решил искупаться и утонул

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

В этот вторник, 8 июня, в единую дежурную диспетчерскую службу Нижнекамского района от очевидца поступило сообщение о том, что на реке Зай около села Борок утонул мужчина.

Как рассказал спасателям позвонивший, неизвестный приехал на берег порыбачить, спросил про клев, а после разделся и пошел купаться. В воде мужчина начал тонуть. Очевидец было кинулся его спасать, но ему помешало сильное течение, он начал сам тонуть, потому и выбрался обратно на берег.

В 14.00 сотрудниками ЗПСО №6 на расстоянии 19 метров от берега, на глубине трех метров было найдено тело 48-летнего мужчины, который утонул, - сообщили в МЧС Татарстана.

В ведомстве также отметили, что причина происшествия пока уточняется.