Власти Набережных Челнов ищут место для нового пляжа

Сроки открытия нового пляжа в Набережных Челнах пока не оглашаются. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Набережных Челнов уже несколько десятилетий купаются на "диком" пляже рядом с детско-юношеской спортивной школой «Навигатор». За это время городские власти смогли обустроить территорию этого места отдыха у воды - установили спасательные посты, контейнеры для мусора, скамейки и отремонтировали дорогу. Но до конца узаконить этот пляж так и не удалось. Для этого нужно, чтобы там свою работу прекратила лодочная станция - ее нужно снести. Это, по мнению чиновников, неверный подход, поэтому начались поиски места для организации в Набережных Челнах второго пляжа, полностью официального.

Когда он будет открыт, пока неизвестно. Известно, что расположится пляж в парке Прибрежный на берегу Камы. Новое место должно соответствовать ряду критериев. В частности, по качеству воды, состоянию дна и целостности деревьев.