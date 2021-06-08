Студент КНИТУ-КХТИ стал призером Всероссийского инженерного конкурса

Магистрант КНИТУ-КХТИ Алмаз Аетов.

В список призёров Всероссийского инженерного конкурса, проводимого Министерством науки и высшего образования России, вошел магистрант КНИТУ-КХТИ Алмаз Аетов. Молодой учёный предложил альтернативный метод утилизации промышленных отходов с использованием сверхкритических флюидных сред.

Всего в оргкомитет поступило 1065 заявок из 118 университетов, в финал были отобраны 122 проекта.

31 мая финалисты конкурса презентовали свои проекты экспертам ВИК и представителям индустрии, а 1 июня состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров.

Заместитель директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности министерства науки и высшего образования России Александр Ведехин отметил, что для реализации глобальных инициатив, связанных с научно-техническим лидерством страны, у российского образования есть большой потенциал и изменить наш мир к лучшему смогут в том числе финалисты и участники конкурса. Победители и призёры проекта получат поддержку высокотехнологичных компаний инженерного сектора страны.