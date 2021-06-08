В Елабуге на Шишкинский прудах едва не утонули две малолетние сестры

Дети находились на берегу вечером. Фото: Александра КВИТКЕВИЧ

Вечером 7 июня в Елабуге на Шишкинских прудах произошло ЧП. Там едва не утонули две сестры – в возрасте восьми и 10 лет.

Одна из девочек решила помыть руки и ноги, но в итоге не удержалась и упала в воду. К ней на помощь бросилась сестра, но и она оказалась в пруду.

К счастью, рядом находились взрослые. Очевидцы спасли девочек и вызвали «скорую».

- После осмотра медиками пострадавшие переданы родителям. Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.