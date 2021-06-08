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Происшествия8 июня 2021 13:30

В Елабуге на Шишкинский прудах едва не утонули две малолетние сестры

Одна из них решила помыть руки и упала в воду
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Дети находились на берегу вечером.

Дети находились на берегу вечером.

Фото: Александра КВИТКЕВИЧ

Вечером 7 июня в Елабуге на Шишкинских прудах произошло ЧП. Там едва не утонули две сестры – в возрасте восьми и 10 лет.

Одна из девочек решила помыть руки и ноги, но в итоге не удержалась и упала в воду. К ней на помощь бросилась сестра, но и она оказалась в пруду.

К счастью, рядом находились взрослые. Очевидцы спасли девочек и вызвали «скорую».

- После осмотра медиками пострадавшие переданы родителям. Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.