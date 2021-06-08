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Здоровье8 июня 2021 12:48

За сутки в Татарстане выявили 30 новых случаев коронавируса

Только один из них является завозным
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего с начала пандемии в республике было зарегистрировано 31 726 случаев заражения COVID-19.

Всего с начала пандемии в республике было зарегистрировано 31 726 случаев заражения COVID-19.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 июня Минздрав Татарстана сообщил, что за минувшие сутки в республике выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Только один из них является завозным, остальные – контактными.

В этот раз в больницы пришлось увезти семь инфицированных, 23 человека оставлены на домашнее лечение.

Что же касается географии распространения коронавируса в Татарстане, то за указанные сутки больше всего зараженных зарегистрировали в Казани (12 человек).

Всего с начала пандемии в республике было зарегистрировано 31 726 случаев заражения этой инфекцией, в 18 693 из них люди смогли выздороветь, а в 509 скончались.