Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2021 11:51

Сабантуй 2021 в Казани на озере Лебяжье обойдется в 31,2 миллиона рублей

Торжества продлятся шесть часов
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Для гостей мероприятия традиционно будут организованы и концерт, и театрализованное представление, и спортивные состязания

Для гостей мероприятия традиционно будут организованы и концерт, и театрализованное представление, и спортивные состязания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На организацию и проведение Сабантуя 2021 в Казани на озере Лебяжье, который отметят 26 июня, местные власти выделили 31 191 200 рублей. Тендер на его подготовку и проведение с такой стартовой суммой уже опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, торжества Сабантуя на озере Лебяжье рассчитаны на 25 тысяч человек. Для них, в частности, на этой площадке предусмотрено размещение центрального майдана со сценой, детского майдана, зоны для фото, спортплощадки и мультимедийного фонтана. Продолжительность самого праздника – не менее 6 часов.

Гостей мероприятия будут ждать и концерт, и театрализованное представление, и спортивные состязания. За победу в последних в списке, например, живой баран, телевизор, холодильник, увлажнитель воздуха, умные часы и даже автомобиль.