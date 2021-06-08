Сабантуй 2021 в Казани на озере Лебяжье обойдется в 31,2 миллиона рублей

Для гостей мероприятия традиционно будут организованы и концерт, и театрализованное представление, и спортивные состязания Фото: Алексей БУЛАТОВ

На организацию и проведение Сабантуя 2021 в Казани на озере Лебяжье, который отметят 26 июня, местные власти выделили 31 191 200 рублей. Тендер на его подготовку и проведение с такой стартовой суммой уже опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, торжества Сабантуя на озере Лебяжье рассчитаны на 25 тысяч человек. Для них, в частности, на этой площадке предусмотрено размещение центрального майдана со сценой, детского майдана, зоны для фото, спортплощадки и мультимедийного фонтана. Продолжительность самого праздника – не менее 6 часов.

Гостей мероприятия будут ждать и концерт, и театрализованное представление, и спортивные состязания. За победу в последних в списке, например, живой баран, телевизор, холодильник, увлажнитель воздуха, умные часы и даже автомобиль.