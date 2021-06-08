В казанском поселке Салмачи при пожаре в частном доме пострадал мужчина

Предварительная причина возгорания - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Фото: МЧС Татарстана

В ночь на 8 июня в экстренные службы Казани поступило сообщение о том, что в поселке Салмачи н улице Центральная загорелся частный дом.

Когда пожарные приехали на место происшествия, жилое здание было охвачено пламенем по всей площади. Существовала угроза, что огонь перекинется на соседний дом, который находится в 17 метрах. Вскоре пожар был потушен.

- Его площадь составила 48 квадратных метров. Пострадал 58-летний мужчина. Он получил ожоги лица, туловища, а также рука на площади 30% и был госпитализирован, - сообщили в МЧС Татарстана.

По предварительным выводам специалистов ведомства, причина этого пожара в нарушении правил устройства и эксплуатации электрооборудования.