В Татарстане капитально отремонтировали трассу Алексеевское - Высокий Колок

Фото: миндортранс РТ.

В Алькеевском районе отремонтирована автомобильная дорога Алексеевское - Высокий Колок на участке от 34 до 36 километра. Здесь уложен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, укреплены обочины по 1,5 метра с каждой стороны дороги и нанесена разметка.

Ремонт выполнила одна из ведущих дорожных организаций Татарстана – ОАО «Алексеевскдорстрой» по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Всего в 2021 году по национальному проекту в Татарстане отремонтируют 96,7 километров автомобильных дорог регионального значения. Это обеспечит достижение 48,2% нормативного состояния.