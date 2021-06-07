Казань примет крупный форум «Россия – спортивная держава»

Фото: мэрия Казани.

Президент страны Владимир Путин подписал распоряжение о проведении международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Казани. Мероприятие состоится в столице Татарстана с 8 по 10 сентября.

Форум должен был пройти в октябре прошлого года в Екатеринбурге, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.

Форум «Россия – спортивная держава» учрежден в 2009 году в целях развития физической культуры и спорта, международного спортивного сотрудничества, а также пропаганды здорового образа жизни. Впервые форум прошел с 22 по 25 октября 2009 года в Казани. Столица Татарстана была выбрана в преддверии проведения ХХVII Всемирной летней Универсиады 2013 года.

Традиционно мероприятие объединяет более 3 тыс. участников – олимпийских чемпионов, руководителей отраслевых органов исполнительной власти субъектов страны, спортивных федераций и объектов спорта, представителей частного бизнеса, журналистов, экспертов спортивной индустрии, сообщается на сайте форума.