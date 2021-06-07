В Казани откроется детский эколагерь: что это такое

Фото: мэрия Казани.

В Горкинско-Ометьевском лесу запускается детский лагерь экологической направленности. Первая смена будет проходить в тестовом режиме в течение трех дней – с 9 по 11 июня. Ее участниками могут стать школьники 8-13 лет, курировать которых будет вожатый.

Городской эколагерь в Горкинско-Ометьевском лесу будет посвящен темам экологии, природы, животных и растений, а также скаутского движения. Проект рассказывает подрастающему поколению об ответственном отношении к природе. Организаторами детского эколагеря выступают Дирекция парков и скверов Казани, контейнерный центр Cube и экоцентр «Дом».

В первый день работы эколагеря для детей пройдет игра о целях устойчивого развития, а также экологические лекции.

Второй день смены будет посвящен теме скаутов и спасателей: участников ждет лекция о скаутах и об оказании первой медицинской помощи пострадавшим в лесу. Также в этот день пройдет экскурсия по интерактивной экспозиции «Казань – город без отходов».

А в заключительный день работы эколагеря специалисты проведут лекции о ботанике и орнитологии и прогуляются по экотропам Горкинско-Ометьевского леса. Для детей пройдет квиз по всем пройденным темам, на котором они смогут проверить свои знания. Всех участников эколагеря наградят сертификатами.

Участие бесплатное. Желающим необходимо заполнить заявку по ссылке и прикрепить минутное видео с ответом на вопрос «Что такое экология?».