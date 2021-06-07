Наш двор 2021 в Казани:работы выполнены почти на четверть

Фото: мэрия Казани.

Республиканская программа «Наш двор» в Казани на сегодня выполнена на 23%. Во дворах 19 домов завершены дорожные работы, благоустройство в данный момент ведется на территории 131 дома.

Программа «Наш двор», аналогов которой нет ни в одном соседнем регионе, позволила городу взяться за проблемы, решения которых жители ждали десятилетиями, подчеркнул Мэр.

- Для нас большая радость – работать по плану, по графику, точно зная, что деньги поступят, подрядчики вовремя приступят к работе, и мы сможем реализовать поставленные цели. Такая возможность дорогого стоит, – сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

В этом году на реализацию программы «Наш двор» в Казани выделено 2,3 миллиарда рублей, напомнил заместитель руководителя Исполкома Игорь Куляжев.

Программа предусматривает благоустройство дворовых территорий 408 домов, ремонтируемая площадь составит более 500 тысяч квадратных метров. В комплекс работ включены ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство сетей наружного освещения, установка детского и спортивного оборудования, скамеек и урн.

Дорожные работы на сегодня завершены в 19 дворах, в частности, по адресам: улица Беломорская, 236, 238, 240, 242, 244, улица Декабристов, 107, 109, улица Седова, 3, улица Гвардейская, 59, 61, 63, 65. В этих дворах расширены проезды, обустроены новые тротуары, площадки под малые архитектурные формы.

Для своевременной поставки малых архитектурных форм заказчику работ направлены соответствующие спецификации, согласованные с жителями, а с поставщиками заключены договоры на их поставку, добавил замруководителя Исполкома.

Все работы ведутся в соответствии с графиками, а их качество строго контролируется, подчеркнул спикер. Так, соответствие нормам и правилам проверяют республиканские учреждения ГКУ «Главтатдортранс», ГКУ «Главинвестстрой Республики Татарстан», Служба технического надзора за объектами благоустройства.

Особый вклад в реализацию программы вносят сами жители, подчеркнул И.Куляжев. Он напомнил, что перед началом работ в каждом дворе размещаются паспорта объектов с согласованным планом благоустройства. Жители могут высказать свои замечания и предложения или поделиться мнением уже в процессе работ.

- Ежедневно по результатам обращений принимаются необходимые решения, – сказал Игорь Куляжев. – В этом году поступило 1720 обращений, по каждому дан ответ.

Помимо физического выполнения работ одним из основных показателей эффективности реализации программы является удовлетворенность жителей. Индикатор замеряет количество положительных и отрицательных отзывов. На сегодня данный показатель по Казани составляет 85%, что превышает целевой показатель программы (80%).