Японское моджи и итальянское джелато: Что можно будет попробовать на фестивале мороженного в Казани

Летний десерт представят более 10 участников из разных городов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 25 по 27 июня на Кремлевской набережной в Казани пройдет фестиваль мороженого «Вкус лета». Летний десерт представят более 10 участников из разных городов.

Гости смогут попробовать привычные виды любимого десерта, а также необычные: итальянское джелато, тайское жареное мороженое, мороженое из козьего молока, японское моджи и многое другое, сообщает отдел маркетинга и развития Кремлевской набережной.

На пирсе Кремлевской набережной пройдут мастер-классы для детей и взрослых, спортивные и танцевальные соревнования, а также развлекательная шоу-программа: выступление артистов, танцевальные мероприятия, зажигательная дискотека и увлекательная детская анимация.