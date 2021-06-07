В Казани на месяц ограничат движение по Оренбургскому тракту

Движение будет ограничено с 9 июня по 7 июля. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Казани с 9 июня до 7 июля ограничат движение транспорта и пешеходов по автомобильным дорогам по Оренбургскому тракту, проспекту Универсиады, улице Тихомирнова и Щербаковскому переулку. Соответствующий документ подписан в Исполкоме города.

Движение будет ограничено:

по Оренбургскому тракту – на участке от дома №144б до улицы Танковая;

по пр.Универсиады – на участке от улицы Танковая до улицы Вишневского;

по ул.Тихомирова – на участке от улицы Вишневского до улицы Ульянова-Ленина;

по Щербаковскому переулку – на участке от улицы Ульянова-Ленина до улицы Бутлерова.

- Ограничения связаны с ремонтом дорог, - сообщили в мэрии города.