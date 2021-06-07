Авиашоу и концерт Би-2: Как в Иннополисе отметят День города 9 июня 2021

Главной изюминкой праздника станет выступление группы Би-2. Фото: Борис КУДРЯВОВ

9 июня 2021 года самому молодому городу России, татарстанскому Иннополису, исполняется 6 лет. Гостей праздника ждут насыщенная шоу-программа, детские активности, разнообразный стритфуд. В честь шестилетия в небе над Иннополисом выступит одна из лучших пилотажных групп мира – «Русские витязи».

На концерте выступят: Dj Bubble Gum, AYGYUL, СБПЧ, а хедлайнером станет известная рок-группа Би-2

Праздник начнется в 17:00. Ведущими будут известные казанские шоумены Михаил Ванюшин и Алмаз Брюлик. С самого начала на площадке будут работать уютная лаунж-зона и фудтраки, фотозона и детские активности, мастер-класс по воздушным змеям и гигантские настольные игры, будет даже передвижная тату-станция.

- У нас в городе много необычного: беспилотные такси, роботы-доставщики и умные дома. День города мы решили отметить в этом году тоже необычно, будем пробовать совместить несовместимое. Поэтому у нас максимально разноплановый подбор артистов на главной сцене - сообщает пресс-служба города.

В 18:00 начнётся авиашоу «Русских Витязей» на 7 новейших истребителях Су-35.

После него на сцене выступят акапельный хор, AYGYUL, СБПЧ и хедлайнер вечера – Би-2. Праздник закончится в 22:30 большим салютом.