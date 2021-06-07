"ЕГЭ имеет две стороны одной медали": Метшин назвал плюсы госэкзаменов

Сдача экзаменов продлится до 2 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Государственную итоговую аттестацию в этом году сдают почти 18 тысяч выпускников казанских школ – более 11 тысяч девятиклассников и более 6 тысяч одиннадцатиклассников.

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал строго следить за соблюдением требований Роспотребнадзора в пунктах сдачи экзаменов, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

- Ковидная пора не закончилась, дети в этот период не должны быть подвержены опасности, – подчеркнул глава города.

Эпидемиологическая обстановка внесла изменения в процедуру проведения итоговой аттестации, отметил начальник Управления образования Ирек Ризванов. Он напомнил, что до начала пандемии вне зависимости от того, желает ли выпускник поступать в вуз или нет, для получения аттестата об окончании 11 класса требовалось сдать обязательные ЕГЭ (единый государственный экзамен) по русскому языку и математике. В этом году документ о среднем общем образовании, можно получить, сдав ГВЭ (государственный выпускной экзамен) по русскому языку и математике.

- Эта форма экзамена раньше применялась в качестве щадящего режима только для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В этом году эту форму аттестации могут выбрать все, кто не собирается поступать в вуз, которым нужен только аттестат, – пояснил Ризванов.

Однако, выпускникам, которые собираются получать высшее образование, необходимо сдавать ЕГЭ. Обязательным предметом является только русский язык, ЕГЭ по предметам по выбору проходят в штатном режиме – можно выбрать любое количество предметов.

В Казани подготовлены 25 пунктов для проведения ЕГЭ (единого государственного экзамена), 44 – ОГЭ (основного государственного экзамена), 7 пунктов – ГВЭ (государственного выпускного экзамена), а также организована работа 64 пунктов проведения экзаменов на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья.

- В целях безопасности здоровья учащихся и с учетом требований Роспотребнадзора ЕГЭ по русскому языку был проведен в два дня, точно так же экзамен пройдет по информатике и иностранному языку, – рассказал Ризванов.

Для выпускников гимназии №175, в которой в мае произошла стрельба, время сдачи экзаменов увеличено на 1,5 часа, также ребята обеспечены бесплатным горячим питанием. Помимо медиков в пунктах дежурят психологи.

К слову, самыми востребованными у выпускников дисциплинами для сдачи ЕГЭ в этом году стали математика, обществознание, физика, информатика, биология, английский язык и химия.

Начальник Управления образования сообщил, что по предварительным данным, на аттестат государственного образца с отличием претендуют 840 одиннадцатиклассников.

- В этом году для получения медали, кроме отличных итоговых отметок в журнале, выпускнику необходимо получить не менее 70 баллов по обязательному русскому языку и преодолеть порог по всем остальным предметам, сдаваемым в формате ЕГЭ, – пояснил он.

Весь экзаменационный марафон закончится 2 июля. С 12 по 17 июля предусмотрен дополнительный период – для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамены в основной срок.

Ильсур Метшин отметил, что сегодня этот вид проверки знаний является отличной возможностью для продолжения учебы в престижных вузах страны.

- ЕГЭ имеет две стороны одной медали, родители обсуждают, правильно ли в таком виде проводить экзамен. Но, у него есть несомненный плюс – при успешной сдаче ЕГЭ дети могут поступить в любой вуз», – отметил градоначальник. И.Метшин пожелал выпускникам успехов на экзаменах. «Наступила волнительная пора для выпускников, их родителей, мы желаем детям успешного периода сдачи экзаменов, поступления в вузы, – сказал он.