У 30 жителей Татарстана за сутки диагностировали коронавирус

Всего с момента начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 21 696 случаев COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19, из них 2 – завозные, 28 – контактные. 14 человек госпитализировано, 16 получают лечение на дому. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Всего с момента начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 21 696 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 18 685 человек.

Всего провакцинировано 395 155 человек, из них 280 334 получили вторую прививку.