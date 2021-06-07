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Общество7 июня 2021 12:15

"Ждем тех, кто хочет поменять жизнь вместе с нами": Метшин призвал активнее бороться за должность председателя Комитета по делам детей и молодежи

С кандидатурой планируют определиться до 1 июля
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.

Фото: мэрия Казани.

В Казани продолжается отбор на должность председателя Комитета по делам детей и молодежи. Мэр города Ильсур Метшин на деловом понедельнике 7 июня призвал жителей столицы Татарстана и других городов выдвигать свои кандидатуры.

- Я приглашаю всех желающих из Казани и за ее пределами поучаствовать. Мы хотели бы до 1 июля определиться с кандидатурой. Ждем тех, кто хочет поменять молодежную жизнь вместе с нами. Это хороший повод проявить себя, – заявил Метшин.

Айрат Фаизов, ранее возглавлявший комитет, перешел на должность заместителя главы администрации Советского района. Ильсур Метшин подчеркнул, что за 5 лет работы Айрата Фаизова на посту председателя комитета были реализованы масштабные проекты.