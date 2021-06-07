Пожар в поликлинике №4 Ульяновска: пострадавших нет, имущество не пострадало

Пожар удалось оперативно потушить. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Пожар произошел 6 июня в здании отделения неотложной помощи городской поликлиники номер 4, расположенной на улице Ефремова. По уточненным данным, возгорание произошло в складском помещении.

По оперативным данным, загорелось окно на втором этаже с внешней стороны здания. Сотрудники учреждения незамедлительно приступили к тушению пожара и оперативно вызвали пожарную бригаду.

- Пожар удалось потушить, пострадавших нет. Имущество учреждения также не пострадало. На месте работают специальные службы для определения причин возникновения происшествия, - сообщили в пресс-службе минздрава Ульяновской области.