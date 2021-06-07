Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 июня 2021 11:57

Пожар в поликлинике №4 Ульяновска: пострадавших нет, имущество не пострадало

Пожар в поликлинике №4 Ульяновска: загорелось окно на 2 этаже
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пожар удалось оперативно потушить.

Пожар удалось оперативно потушить.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Пожар произошел 6 июня в здании отделения неотложной помощи городской поликлиники номер 4, расположенной на улице Ефремова. По уточненным данным, возгорание произошло в складском помещении.

По оперативным данным, загорелось окно на втором этаже с внешней стороны здания. Сотрудники учреждения незамедлительно приступили к тушению пожара и оперативно вызвали пожарную бригаду.

- Пожар удалось потушить, пострадавших нет. Имущество учреждения также не пострадало. На месте работают специальные службы для определения причин возникновения происшествия, - сообщили в пресс-службе минздрава Ульяновской области.