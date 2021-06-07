Аграрии Татарстана получили на сезонные работы 7 млрд рублей от Россельхозбанка

За пять месяцев 2021 года общий объем кредитных средств, выданных Татарстанским филиалом Россельхозбанка на проведение сезонных работ, составил 7 млрд рублей. Практически все кредиты оформлены по льготной ставке не выше 5 %.

6 млрд направлено на кредитование крупного бизнеса, порядка 1 млрд рублей – на поддержку микро-, малого и среднего бизнеса.

Россельхозбанк продолжает наращивать объемы финансирования посевных и уборочных компаний, сохраняя долю на рынке кредитования сельхозпроизводителей республики на уровне 47 % (по данным МСХиП РТ на 27.05.2021 г.).

«На данный момент у татарстанских аграриев – важная и ответственная пора. Со своей стороны мы прилагаем максимальные усилия для своевременного проведения сезонных работ. Кредитная поддержка позволяет сельхозпроизводителям улучшать технологическую сторону проведения полевых работ и, как следствие, повысить урожайность», - отметила заместитель директора Татарстанского филиала Россельхозбанка Валерия Кузнецова.

Россельхозбанк предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ.

Например, для малого и микробизнеса банк разработал кредитный продукт «Сезонный Легкий», который предусматривает приобретение ГСМ, минеральных и органических удобрений, средств защиты растений, семян, кормов, ветеринарных препаратов. По условиям продукта кредит до 5 млн рублей можно получить всего по двум документам – кредитной заявке и справке из налогового органа. На целевые займы в сумме свыше 5 млн рублей распространяются сокращенные сроки принятия решения о кредитовании.