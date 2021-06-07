В Казани в домах Московского района почти на сутки отключат воду

Воды не будет из-за работ по подключению двух водопроводов Фото: Владимир КРУПСКИЙ

9 июня в Казани в домах Московского района на время отключат водоснабжение, из-за работ по подключению двух водопроводов по ул.Тунакова 41. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Коммунальщики отключат воду С 9.00 9 июня до 4.00 10 июня.

Отключение коснется домов по улицам:

ул.Волгоградская, 10, 14, 18, 20/32;

проспект Ибрагимова, 26а, 28а, 30а, 32/20, 32а, 32б;

ул.Тунакова, 39, 41а, 43, 43а, 50, 52, 52а, 54, 54а (детский сад №262), 56, 56а, 58; ул.Фурманова, 3, 5а (школа №8), 15а, 50а (детский сад №295).

Кроме того, МУП «Водоканал» еще не назначил фиксированных адресов, где разместится автоцистерна с водой. Поэтому жители могут вызвать машину по телефону: +7(843)231-62-60.