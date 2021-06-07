Пожары в Ульяновске за 5 и 6 июня 2021 года: горели дома, сараи и сухая трава

Погибших и пострадавших в результате пожаров не было. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В связи с ростом количества возгораний глава города Сергей Панчин поручил начальнику МБУ «Управление гражданской защиты» Андрею Тамбовскому усилить профилактические мероприятия, в том числе применение мер административного воздействия на нарушителей особого противопожарного режима.

- За воскресенье в городе зафиксировано 28 пожаров, за субботу - ещё семь. Погибших и пострадавших нет, в большинстве случаев горела трава и мусор. Вчера огнём были повреждены нежилой дом в посёлке Дачном, сарай на Ростовской, а также оконная рама складского помещения отделения неотложной помощи городской поликлиники №4 на улице Ефремова, – сообщил Андрей Тамбовский.

5 июня огонь охватил значительные площади прежде чем его удалось остановить: в районе Лаишевки горели 0,8 гектар камыша и шесть гектар травы, возле Плодового – один гектар, на территории ООО «Промутилизация» на 34-ом проезде Инженерном горело 200 кв. м мусора.

Профилактические рейды 5-6 июня прошли на улицах Центральной посёлка Загородный, Счастливой и Доброй посёлка Сельдь, на улице Краснопролетарской, в СНТ «Пригородный» и «Машзавода им. Володарского».

Специалисты посетили 151 частный и дачный дом, провели профилактические беседы с 165 жителями, раздали 362 памятки с информацией о том, как защитить своё имущество и жизнь от огня.