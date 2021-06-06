Прогноз погоды в Казани 7 июня 2021 года: дождь, гроза и падение температуры до 8 градусов

Дождь прогнозируют на всей территории республики. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

На смену ясной и сухой погоде в Татарстан приходит ненастье. Так, 7 июня на территории республики прогнозируют переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15-18 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 8 до 14 градусов тепла. Днем будет теплее, но не выше 28 градусов со знаком "плюс".