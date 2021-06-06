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Общество6 июня 2021 17:18

В День русского языка 2021 Минниханов возложил цвету к памятнику Пушкину

6 июня великому русскому поэту исполнилось бы 222 года
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Фото: пресс-служба президента РТ.

Фото: пресс-служба президента РТ.

В День русского языка и день рождения русского поэта Александра Пушкина, которые празднуются 6 июня, президент Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику поэту в Казани.

Традиционно в день рождения классика, 6 июня, у памятника Александру Пушкину возле Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани проходит праздник поэзии. Ежегодно здесь собираются деятели культуры и искусства, представители общественных организаций, учащиеся и поклонники многогранного творческого наследия Пушкина.

В Татарстане мероприятия, посвященные 222-летию со дня рождения Александра Пушкина и Международному дню русского языка, проходят с 1 по 6 июня.

Напомним, День русского языка был учрежден ООН в 2010 году и отмечается в день рождения Александра Пушкина. В России празднование Дня русского языка установлено 10 лет назад указом Президента РФ от 6 июня 2011 года.