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Общество6 июня 2021 18:13

"Спасибо родителям за достойное воспитание": Подростки вернули пенсионерке потеряный кошелек

Несовершеннолетние отдали находку полицейскому, все деньги и карты были на месте
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Все деньги и кары в кошельке были на месте.

Все деньги и кары в кошельке были на месте.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О пропаже кошелька, в котором находились деньги и банковские карты 2 июня в дежурную часть заявила 62-летняя жительница Чистополя. Она была уверена, что кошелек выронила в маршрутном автобусе.

Как впоследствии оказалось, пенсионерка потеряла кошелек на улице, его нашли подростки и в целости, сохранности передали сотруднику полиции.

После того, как полицейские вернули пропажу заявительнице, она направила письмо на имя начальника ОМВД России по Чистопольскому району Олега Денисова со словами благодарности в адрес следственно-оперативной группы за профессиональную работу.

Полицейские, в свою очередь, выражают благодарность за честность и активную жизненную позицию подросткам, которые нашли и передали кошель сотруднику полиции но, к сожалению, убежали. А также их родителям за достойное воспитание честных, порядочных детей.

- Такими поступками подрастающее поколение демонстрирует свои лучшие качества, это пример высокого правосознания, который может служить достойным примером для подражания, - прокомментировали в пресс-службе МВД Татарстана.