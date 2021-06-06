"Мы должны быть достойными продолжателями наших богатых культурных традиций":Минниханов поздравил татарстанцев с Днем русского языка

Фото: пресс-служба президента РТ.

6 июня великому русскому поэту и писателю Александру Пушкину исполнилось бы 222 года. В этот же день в стране празднуют День русского языка. Вот уже 10 ет, как этот праздник получил статус государственного. Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем русского языка, отметив огромную роль Пушкина в становлении языковых ценностей.

- В высшей степени справедливо, что его празднование приурочено ко дню рождения непревзойдённого гения и истинного патриота Отчизны, чьё творчество с детства знакомо каждому из нас, – «солнца русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина. Его бессмертные произведения, ставшие эталоном литературного русского языка, одинаково близки и понятны представителям разных народов. Особое уважение к Пушкину традиционно питают татары: наш выдающийся классик Габдулла Тукай, постоянно обращавшийся в своём творчестве к наследию Александра Сергеевича, по праву считал себя одним из его духовных учеников и последователей.

Яркое, образное творчество Пушкина, до краёв наполненное духом свободы и поиском нравственного идеала, всегда современно и искренне любимо. В нём органично соединились элементы литературного языка и живой народной речи, преданья старины глубокой, реалии современной поэту эпохи и пророческое видение будущего. Как верно подметил Фёдор Михайлович Достоевский, «в значении Пушкина, есть та особая характернейшая и не встречаемая кроме него нигде и ни у кого черта художественного гения – способность всемирной отзывчивости».

Гуманизм, гражданственность, стремление к истине, реалистичность образов, сострадание и сопереживание народу, вера и устремлённость в будущее, лежащие в основе мировоззрения Пушкина и многих других талантливых отечественных писателей, являются тем краеугольным камнем, на котором держится великая русская и вся наша многонациональная литература.

Бережно оберегая общее литературно-языковое наследие, мы должны быть достойными продолжателями наших богатых культурных традиций. Объединить усилия в деле сохранения и приумножения завещанного предками бесценного духовного достояния, ещё больше сблизить на его основе представителей разных национальностей и вероисповеданий призван Год родных языков и народного единства, - заявил Минниханов.