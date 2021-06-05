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Общество5 июня 2021 13:00

Зам премьер-министра РФ Марат Хуснуллин предложил первый камень в строительство Соборной мечети заложить к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией

Это событие будет масштабно отмечаться в Татарстане в 2022 году
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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С таким предложением Хуснуллин обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

С таким предложением Хуснуллин обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эту субботу, 5 июня, во время форума татарских религиозных деятелей, который проходит в рамках праздника «Изге Болгар жыены» Зам премьер-министра РФ Марат Хуснуллин обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с предложением заложить первый камень в строительство Соборной мечети в Казани к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Отметим, что данное событие в республике собираются масштабно отметить в 2022 году.

На данный момент местные власти пока только выбирают место для возведения Соборной мечети – рассматривается сразу несколько площадок. Она будет рассчитана на 10 тысяч человек.