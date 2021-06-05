Руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина: ситуация в регионе не меняется последние два месяца

По словам главного санитарного врача республики, если к осени в регионе от коронавируса не будет привито 60% населения, то можно ожидать сезонного рост заболеваемости инфекцией. Фото: president.tatar.ru

Как сообщила на республиканском совещании руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина, в апреле-мае в сутки в регионе выявляли по 33-34 случая заражения коронавирусом.

По ее словам, эпидситуация в регионе не меняется последние два месяца, что не может не вызывать беспокойства. Дело в том, что на фоне такой стабилизации в Татарстане все еще остается определенное количество людей, которые не привились от коронавируса.

Темпы вакцинации в республике пока недостаточные, заявила на совещании Патяшина. По ее данным, на сегодня привиты 385 тысяч жителей Татарстана. Это всего 12,6% от взрослого населения региона. А для формирования коллективного иммунитета в республике должно быть привито не менее 60% местных жителей. Если к осени не достигнуть этого показателя, то можно снова фиксировать сезонный рост заболеваемости коронавирусом.