В Елабуге пожарные из горящей квартиры спасли женщину

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Вечером 4 июня по телефону «101» поступило сообщение о пожаре в Елабуге. Горела квартира в доме №37 на улице Окружное шоссе.

Прибыв на место происшествия пожарные спасли из той самой квартиры, которая располагается на третьем этаже, 27-летнюю женщину. Для этого они использовали специальную маску, подсоединенную к баллону со сжатым воздухом. В итоге женщина не пострадала. Также до приезда спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек.

- Горели вещи на площади один квадрантный метр. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.