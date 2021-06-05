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Происшествия5 июня 2021 9:46

В Елабуге пожарные из горящей квартиры спасли женщину

До их приезда на место происшествия из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Вечером 4 июня по телефону «101» поступило сообщение о пожаре в Елабуге. Горела квартира в доме №37 на улице Окружное шоссе.

Прибыв на место происшествия пожарные спасли из той самой квартиры, которая располагается на третьем этаже, 27-летнюю женщину. Для этого они использовали специальную маску, подсоединенную к баллону со сжатым воздухом. В итоге женщина не пострадала. Также до приезда спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек.

- Горели вещи на площади один квадрантный метр. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.