4 июня в Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса

Очередными жертвами инфекции стали трое мужчин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту пятницу, 4 июня, Минздрав Татарстана сообщил, что в республике подтвердили еще три смерти от коронавируса. Очередными жертвами инфекции стали 85-ти, 71 и 61 летние мужчины. Таким образом, в Татарстане число летальных исходов инфекции возросло до 505

Напомним, что за прошедшие сутки в республике выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. В 17 из них больных пришлось госпитализировать, остальные 14 человек будут лечиться на дому.

Всего же с начала пандемии в Татарстане коронавирус был подтвержден у 21 604 человек. 18 661 из них уже выздоровел.