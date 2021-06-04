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Здоровье4 июня 2021 18:43

4 июня в Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса

Число летальных исходов инфекции в республике возросло до 505
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Очередными жертвами инфекции стали трое мужчин.

Очередными жертвами инфекции стали трое мужчин.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту пятницу, 4 июня, Минздрав Татарстана сообщил, что в республике подтвердили еще три смерти от коронавируса. Очередными жертвами инфекции стали 85-ти, 71 и 61 летние мужчины. Таким образом, в Татарстане число летальных исходов инфекции возросло до 505

Напомним, что за прошедшие сутки в республике выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. В 17 из них больных пришлось госпитализировать, остальные 14 человек будут лечиться на дому.

Всего же с начала пандемии в Татарстане коронавирус был подтвержден у 21 604 человек. 18 661 из них уже выздоровел.