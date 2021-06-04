Президент Татарстана Рустам Минниханов обязал чиновников отчитаться о владении криптовалютой

Глава республики уже подписал соответствующий указ. Фото: president.tatar.ru

До 30 июня 2021 года чиновники Татарстана должны отчитаться о том, какой криптовалютой они владеют. Указ об этом подписал президент республики Рустам Минниханов

Так, отчитаться должны лица, те кто замещает или претендуюет на замещение государственных должностей или должностей государственной гражданской службы. Причем нужно указать и криптовалюту, которая находится во владении у их супругов и несовершеннолетних детей

Касается это и госслужащих, которые не обязаны отчитываться о доходах, но претендует на посты.