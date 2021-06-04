За прошедший учебный год в Татарстане коронавирусом заразились 588 педагогов, школьников и студентов

Из этого числа 155 случаев заражения приходится именно на школьников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 4 июня, во время пресс-конференции руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина сообщила, что за прошедший учебный год в республике коронавирусом заразились 155 школьников, 189 студентов и 244 педагога. Всего 588 случаев.

При этом, по словам Патяшиной, очагов инфекции в учебных заведениях зафиксировано не было. Все заражения имели единичный характер. Руководитель Роспотребнадзора Татарстана считает, что это связано с тем, что на местах строго соблюдались антикоронавирусные меры, благодаря которым удалось избежать распространение болезни в организованных коллективах.