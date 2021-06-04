Актер Евгений Миронов приехал в Набережные Челны на открытие Фестиваля театров малых городов России

Евгений Миронов отметил, что в этом году география фестиваля расширилась, количество участников стало больше. Фото: Мэрия города Набережные Челны

В Набережных Челнах на площади Азатлык прошла церемония открытия XVIII Фестиваля театров малых городов России. Одно из основных детищ Государственного театра Наций собрало 16 творческих коллективов из разных регионов страны. Список ожидаемых персон мероприятия возглавил руководитель Театра Наций, художественный руководитель Фестиваля, народный артист России, актер Евгений Миронов.

На авторитетный театральный форум в Татарстан приехали, в частности, коллективы из Пермского и Красноярского краев, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кемеровской, Самарской, Ростовской, Иркутской и Липецкой областей.

В своем приветственном слове Евгений Миронов заявил, что на этой неделе Набережные Челны – настоящая театральная столица России. Артист отметил, что в этом году география фестиваля расширилась - количество участников стало больше.

Жюри, в состав которого также входят ведущие театральные критики, определит обладателя Гран-при за «Лучший спектакль большой формы» и «Лучший спектакль малой формы», специального приза «Надежда», выявит победителей в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль». Лауреаты традиционно покажут свои работы на сцене Театра Наций в Москве.

В рамках внеконкурсной программы состоятся первые гастроли премьерного спектакля Театра Наций «Ходжа Насреддин» режиссера Тимура Бекмамбетова и показы спектакля в очках виртуальной реальности «Я убил царя» режиссера Михаила Патласова.