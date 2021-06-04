Михаил Мишустин распорядился дополнительно выделить 77 миллионов рублей на модернизацию клиники в Ульяновске

К этой поликлинике прикреплено более 60 тысяч человек.

В рамках рабочего визита в Ульяновск глава правительства России Михаил Мишустин посетил городскую поликлинику №1 имени С.М. Кирова. Он осмотрел кабинеты диспансеризации и вакцинации. В беседе с сотрудниками и руководством медучреждения поднималась тема ремонта старых зданий и обновления оборудования. В итоге, по распоряжению Мишустина на модернизацию поликлиники дополнительно будет выделено 77 миллионов рублей.

- По просьбе медицинских специалистов мы выделим средства на закупку дополнительного оборудования, необходимого для проведения углубленной диспансеризации взрослого населения, соответствующие поручения будут даны Минздраву и Министерству финансов, - заявил Михаил Мишустин.

Отметим, что к этой ульяновской поликлинике прикреплено более 60 тысяч человек.