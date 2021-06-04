«Вместе в цифровое будущее»: в Поволжье определены победители регионального этапа конкурса журналистов

Фото: предоставлено пресс-службой

«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» в Приволжском федеральном округе. В этом году конкурс для региональных журналистов и блогеров, освещающих темы новых технологий, инновационных разработок в ИТ-сфере и телекоммуникациях, проводился десятый раз в партнерстве с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и Группой «Интерфакс».

Победителями и призерами признаны

в номинации «Печатная пресса»:

1. Валерий Браун (Нижегородская область, деловой журнал National Business, работа Как открывали глаза компьютерам),

2. Ольга Туманская (Республика Татарстан, общественно-политический журнал «Татарстан», работа Счастье из будущего),

3. Олеся Бондаревская (Республика Татарстан, общественно-политический журнал «Татарстан», работа Беспилотник вызывали?);

в номинации «Радио и ТВ»:

1. Ирина Локтева (Республика Татарстан, Телепрограмма "Мастера", выпуск «Виртуальная и дополненная реальность»,

2. Дарья Паскарюк (Чувашская Республика, ГТРК «Чувашия», сюжет Кулинарная 3D-лаборатория),

3. Эдуард Истомин (Ульяновская область, ГТРК «Волга», сюжет В Ульяновске запустят серийное производство умных домофонов);

в номинации «Интернет-СМИ»:

1. Станислав Шахов (Республика Башкортостан, агентство «Башинформ», работа Хочешь, я и тебя сосчитаю?),

2. Диляра Галеева (Республика Татарстан, ИА «Татар-информ», работа Барьеры от ФСБ и нелегальный импорт: почему в России так мало разработчиков игр на приставки),

3. Мария Шилова (Удмуртская Республика, сетевое издание IZHLIFE, работа Ижевский школьник создал умный браслет для больных эпилепсией);

в номинации «Социальные медиа»:

1. Алексей Лисовицкий (Самарская обл., «Голографика», От цифровой России к цифровой Земле: интервью с сооснователем Arcona Ильёй Коргузаловым),

2. Александр Харитонов (Саратовская область, некоммерческий проект «НастройСам», Мошенники в Инстаграм — что делать и куда жаловаться?!),

3. Анна Матвеева (Республика Марий Эл, Instagram, В путешествие с одним телефоном на инвалидной коляске? Легко!).

Из 482 работ, присланных на конкурс журналистами и блогерами из Поволжья, наивысший балл — 9,17 из 10 — заслужила работа Валерия Брауна.

Валерий Браун, главный редактор журнала National Business, Нижний Новгород:

«В конкурсе «Вместе в цифровое будущее» я принимаю участие не первый год. Не скрою, мне приятно, что жюри конкурса в этом году отметило мою статью “Как открывали глаза компьютерам”. Я писал ее с особым удовольствием, поскольку это статья не только про технологии, но и про очень увлеченных и креативных людей. Все они мои земляки, нижегородцы. Все окончили радиофизический факультет Нижегородского университета имени Лобачевского. Они разработали важнейшие для человечества технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Их разработки использованы более чем в 4 миллиардах устройств по всему миру. Для написания материала нужно было взять интервью у шестерых респондентов, один из которых живет и работает в США, другой — в Китае, еще один — в Сингапуре. Несколько лет назад провести онлайн-интервью не представлялось возможным. Сейчас же попросту мы пообщались несколько часов во время видеоконференции. Поэтому я хочу поблагодарить всех причастных к созданию нашего цифрового настоящего».

Дмитрий Сыров, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком»:

«Дружескими встречами по всему Поволжью традиционно завершается региональный этап ежегодного конкурса "Ростелекома" "Вместе в цифровое будущее". Мы говорим слова искренней благодарности каждому за интерес к новым технологиям и умение писать просто и доступно о сложном, ориентируясь на людей. В этом году в проекте приняло рекордное количество участников из ПФО — 243! Надеюсь в следующем году с компанией вместе в цифровое будущее отправятся еще больше журналистов и блогеров».

Наибольшее количество материалов представили на конкурс журналисты из Татарстана, Нижнего Новгорода, Самары и Ижевска. Традиционно самой популярной остается номинация «Интернет-СМИ» — 184 работы.

Итоги федерального этапа конкурса будут подведены в начале июня. Победители конкурса отправятся на остров Сахалин, который активно развивается как цифровой регион.

Официальный хештег конкурса: #eFuture, сайт конкурса.

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,2 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,7 млн клиентов.