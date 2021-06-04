Татарстан занял второе место в рейтинге инвестиционно-привлекательных регионов России

Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

Агентство стратегических инициатив озвучило результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов России. Он оценивает усилия органов власти всех уровней по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Большая часть показателей рейтинга опросная, то есть он формируется на основе мнений предпринимателей. В итоге на втором месте после Москвы оказался Татарстан. Кроме них, в топ-5 также вошли Тюменская и Тульская области, а также Башкортостан, соответственно.

Создатели рейтинга отмечают, что Татарстан сохранил высокий уровень инвестиционной привлекательности, запустил новые меры поддержки бизнеса, своевременно принял меры в период до и после пандемии, что способствовало сохранению доли предприятий малого и среднего бизнеса и, как следствие, рабочих мест.