Умер председатель ДОСААФ Татарстана Дамир Динниулов

Причины смерти генерал-майора официально не называются. Фото: dosaaf.tatarstan.ru

Министерство внутренних дел Татарстана сообщило о смерти Дамира Динниулова – председателя Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) республики. Генерал-майору внутренней службы было 58 лет. От чего он скончался, не сообщается.

За годы работы Динниулов собрал приличный послужной список. В частности, с 1999 года руководил управлением государственной противопожарной службы МВД Татарстана. В 2002-2011 годы занимал должность заместителя министра внутренних дел региона – начальника тыла МВД Татарстана. С 2011 по 2018 годы был заместителем министра внутренних дел по республике.

С 2018 года и до последнего момента Дамир Динниулов работал на должности председателя правления регионального общественно-государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту» (ДОСААФ) по Татарстану.