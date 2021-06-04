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Общество4 июня 2021 10:34

В Набережных Челнах премьер-министр РФ Михаил Мишустин поучаствовал в сборке двигателя КАМАЗа

Чем занимался глава правительства страны в Татарстане
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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После совещания Мишустин отправился в рабочий цех. Фото: пресс-служба президента Татарстана

После совещания Мишустин отправился в рабочий цех. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Завершился визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Набережные Челны. Глава правительства страны повел там совещание, посвященное дальнейшему развитию завода КАМАЗ.

После которого он вместе с полпредом президента РФ Игорем Комаровым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым посетил производственный цех татарстанского автогиганта.

Так, на заводе двигателей Михаил Мишустин не только осмотрел технологическую линию, но лично поучаствовал в сборке одного из агрегатов.

Далее он осмотрел образцы новейшей техники «КАМАЗ», в частности, карьерный самосвал, автомобиль с метановым двигателем, тягачи и машины с электродвигателями.

После своего визита в Набережные Челны глава правительства страны отправился с рабочей поездкой в Ульяновск.