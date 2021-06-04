Житель Татарстана избил на улице жену, а после напал на медика со "скорой"

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Олег УКЛАДОВ

Нападение на медика "скорой" в Альметьевске произошло вечером 3 июня, когда та осматривала пострадавшую женщину. Бригада приехала на улицу Ленина. Врачей вызвали прохожие, когда у них на глазах мужчина жестоко избил свою супругу.

После приезда "скорой" пьяный дебошир переключился на женщину-фельдшера. Следом прибыли полицейские, которые в итоге скрутили нападавшего.

Обе пострадавшие женщины былигоспитализированы с травмами головы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленника, сообщил "Комсомолке" собственный источник в правоохранительных органах.