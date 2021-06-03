В рамках ПМЭФ-2021 премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обсудил с послом Израиля в России Александром Бен Цви прямое авиасообщение с Казанью

Татарстан заинтересован в привлечении туристов из Израиля. Фото: prav.tatarstan.ru

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), который проходит со 2 по 5 июня, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел встречу с послом Израиля в России Александром Бен Цви.

Они обсудили возможность увеличения объема взаимного товарооборота. Так, был отмечен потенциал для развития связей с израильскими компаниями в сферах нефтепереработки, нефтехимии, энергетики, машиностроении, автомобилестроении, медицине, фармацевтике и ИТ-технологий.

Также Алексей Песошин заявил, что Татарстан заинтересован в привлечении туристов из Израиля и в открытии его прямого авиасообщения с Казанью.

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