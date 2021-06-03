Минспорта России поддержит Казань в ее желании провести у себя летние Олимпийские игры

В ведомстве надеются, что эта инициатива будет достойно принята международным спортивным сообществом. Фото: Рамиль ГАЛИ

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), который проходит со 2 по 5 июня, глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Казань может претендовать на проведение летних Олимпийских игр.

После чего, там же на полях ПМЭФ-2021, уже глава Минспорта России Олег Матыцин сообщил, что ведомство поддержит инициативу столицы Татарстана.

- Мы знаем, какой авторитет у города в международном спортивном сообществе, поэтому, конечно, министерство спорта поддержит эту инициативу. Будем надеяться, что она будет достойно принята международным спортивным сообществом, - цитирует министра РИА Новости.

Вот только заявку на это Казань сможет подать не ранее 2022 года. Именно до этого срока для России действуют санкции Спортивного арбитражного суда (CAS) на проведение чемпионатов мира, а также Олимпийский и Паралимпийских игр.