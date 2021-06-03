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Общество3 июня 2021 19:05

В Татарстане начали ремонтировать дорогу Русский Акташ - Азнакаево

Там организуют две полосы движения, а ширина проезжей части будет равна семи метрам
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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На сегодняшний день на дороге Русский Акташ – Азнакаево фрезеруют старое асфальтобетонное покрытие. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

На сегодняшний день на дороге Русский Акташ – Азнакаево фрезеруют старое асфальтобетонное покрытие. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Азнакаевском районе Татарстана начался ремонт региональной автомобильной дороги Русский Акташ – Азнакаево. Работы там осуществляются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса республики.

- На сегодняшний день там фрезеруют старое асфальтобетонное покрытие, - отмечают в ведомстве.

По проекту у дороги будут две полосы движения, а ширина проезжей части будет равна семи метрам.

Для ремонта собираются применить высокоплотный асфальтобетон, который разработали по новым стандартам на основе европейского опыта. Новый слой покрытия из данного материала уложат на участке дороги от 65,4 до 68 километра. Также планируется восстановить и закрепить оси трассы, обработать стыки, укрепить обочины по 1,5 метра с двух сторон.