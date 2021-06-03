Минстрой Татарстана: в рамках программы капремонта все крыши домов починят в сентябре

Перед подрядчиками также стоит задача отремонтировать фасады и систему теплоснабжения домов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Татарстане работы по замене кровли в рамках программы капремонта в многоквартирных домах планируют закончить в сентябре. Об это зам главы Минстроя Татарстана Ильдус Насыров сообщил на пресс-конференции.

Он отметил, что в этом году треть программы уже реализована. Теперь перед подрядчиками стоит задача отремонтировать кровлю, фасад и систему теплоснабжения домов до 15 сентября. Полностью работы планируется завершить к концу года.

Всего в Татарстане в региональную программу капремонта на 2021 год вошли 948 многоквартирных домов, в том числе 243 – в Казани. На их ремонт выделено 6,3 миллиарда рублей.