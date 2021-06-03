На главного инспектора автотранспортного отдела Татарстанской таможни завели дело о мошенничестве

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В отношении 50 - летнего главного государственного таможенного инспектора автотранспортного отдела Татарстанской таможни возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.

По версии следствия, в 2016 году подозреваемый похитил бюджетные деньги, предназначенные на техобслуживание и ремонт автомобилей Татарстанской таможни. Как следует из материалов уголовного дела, инспектор умышленно занижал стоимость выполненных работ и увеличивал количество якобы предоставленных для оказания услуг единиц автотехники в рамках исполнения госконтракта, вносил в платежные документы заведомо ложные сведения о количестве оказанных услуг.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства уголовного дела, в том числе проверяется служебная деятельность подозреваемого на наличие других эпизодов преступной деятельности. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения, - отметили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.