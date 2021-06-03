«Не надо учить детей стрелять и убивать людей!»: ректор КФУ Ильшат Гафуров предложил запретить пейнтбол и страйкбол

По мнению Гафурова, это ненормально, когда рядом с детскими площадками взрослые мужчины в камуфляже стреляют друг в друга. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На заседании комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам депутаты Госсовета Татарстана обсудили изменения, которые они намерены предложить на рассмотрение главе правительства России Михаилу Мишустину. Так, в частности, ректор КФУ и депутат местного парламента Ильшат Гафуров заявил, что детям следует запретить заниматься пейнтболом и страйкболом.

- Это же ненормально, когда рядом с детскими площадками взрослые мужчины в камуфляже стреляют друг в друга. Не надо учить детей стрелять и убивать людей! – призвал ректор.

В поддержку его слов высказался депутат Ильшат Аминов. По его словам, также необходимо пересмотреть и отношение к продаже репликантов (копий - Ред.) боевых видов огнестрельного оружия.