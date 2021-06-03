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Происшествия3 июня 2021 10:18

У жительницы Казани полицейские нашли более трех килограммов наркотиков

Женщина призналась, что купила их через интернет-магазин
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Как рассказала полицейским сама женщина, эти наркотики она продавала мелкими партиями путем создания тайников.

Как рассказала полицейским сама женщина, эти наркотики она продавала мелкими партиями путем создания тайников.

Фото: МВД по РТ

В Казани полицейские задержали на улице 30-летнюю местную жительницу, у которой при себе было более 100 граммов наркотиков - мефедрон.

В связи с этим стражи порядка решили заодно и обыскать квартиру, где живет женщина. Их ждал богатый улов. Там было найдено и изъято более трех килограммов указанного вида наркотика.

Как рассказала полицейским сама женщина, этот мефедрон она купила через интернет-магазин и продавала мелкими партиями путем создания тайников. Ее задержали и возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

- В настоящее время устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемой, а также идет поиск всех участников этой преступной схемы по продаже наркотиков, - сообщили в МВД Татарстана.