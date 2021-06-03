3 июня после ремонта начинает работать лечебный корпус №3 ДРКБ Казани

Медучреждение будет работать круглосуточно.

Капремонт здания лечебного корпуса №3 Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) по адресу: улица Сафиуллина, 14, начался 19 мая 2020 года. На его модернизацию было потрачено 178 миллионов рублей. Все работы закончены и сегодня, 3 июня, учреждение примет первых своих пациентов. Отметим, что этот корпус ДРКБ будет работать круглосуточно.

Двухэтажное здание рассчитано на 110 коек ночного стационара и 46 мест дневного. Там работают: клиническая лаборатория, рентген-отделение, УЗИ-отделение, отделение функциональной диагностики.

Принимать на лечение в корпус №3 будут по профилю педиатрия с проблемами желудочно-кишечного тракта, почек и легких, а также с аллергией. Работать будут работать 78 медиков, в том числе 11 врачей. Среди них есть и узкие специалисты: аллергологи, иммунологи, гастроэнтерологи и нефрологи.