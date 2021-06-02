На ПМЭФ-2021 Ульяновская область заключит ряд стратегических соглашений

Форум проходит со 2 по 5 июня. Фото: forumspb.com

Со 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум - ПМЭФ-2021. На нем соберутся представители деловых кругов, бизнеса и региональных властей для обсуждения ключевых вопросов. Примет в событии участие и делегация из Ульяновской области.

- В связи с пандемией в прошлом году мы не имели возможности такого продуктивного общения с нашими коллегами и партнёрами. Это первая глобальная и весомая площадка с момента локдауна. Блоком развития Правительства региона подготовлен ряд соглашений по новым инвестпроектам, которые планируются к реализации уже в этом году. Серьёзные переговоры пройдут с госкорпорациями «РОСНАНО», «ГАЗПРОМ», крупными банковскими структурами. С «РОСНАНО» у нас есть договоренность, которую мы собираемся зафиксировать в рамках ПМЭФ, - рассказал на одном из аппаратных совещаний и.о. председателя правительства Ульяновской области.

У делегации во главе с врио губернатора Алексеем Русских запланировано порядка 50 встреч и мероприятий различного уровня и формата.