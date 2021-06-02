Роман Амирханов будет возглавлять департамент социально-экономического мониторинга ведомства. Фото: Министерство экономики Татарстана

Новым зам главы Минэкономики Татарстана назначили Романа Амирханова. Как сообщает пресс-служба ведомства, распоряжение об этом подписано премьер-министром республики Алексеем Песошином.

Ранее Амирханов занимал должность заместителя руководителя – начальника отдела государственной статистики по Казани. Теперь в Минэкономики Татарстана он будет возглавлять департамент социально-экономического мониторинга.

Роман Амирханов станет куратором вопросов, перешедших министерству после упразднения комитета Татарстан по социально-экономическому мониторингу.