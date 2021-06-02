Ученые Ульяновской области: коронавирус влияет на мозг сильнее, чем предполагалось

В ведомстве ссылаются на выводы группы местных ученых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последствия для мозга, переболевшего коронавирусом человека, могут быть тяжелее, чем это ранее предполагалось, сообщает Ульяновский государственный университет.

Такие выводы были сделаны группой ученых вуза под руководством невролога, профессора Виктора Машина, которые занимаются реабилитацией победивших коронавирус.

Так, ульяновские ученые не исключают, что развитие дыхательной недостаточности при этой инфекции связано также с вовлечением в патологический процесс дыхательного центра в стволе головного мозга. Кроме того, рецептор АПФ2, с помощью которого коронавирус проникает в клетки организма человека обнаруживается на поверхности нейронов и глиальных клеток в головном мозге.

Исследователи также выявили, что помимо головных болей, тремора рук, нарушений вкуса и обоняния у перенесших коронавирус пациентов наблюдаются случаи серьезного поражения головного мозга - вероятна возможность развития COVID-19-ассоциированного менингита и энцефалита.